Truffa dell’assicurazione falsa oscurati altri siti | come difendersi

Truffa in circolo relativa a polizze fideiussorie contraffatte, per le quali ha ricevuto diverse segnalazioni.L'Autorità ha comunicato che questi contratti sono intestati all'agenzia irlandese Chaucer Insurance Company Dac ma non sono validi e la compagnia ha dunque provveduto a disconoscerli.Le polizze fideiussorie contraffatteL'Ivass ha spiegato con un comunicato stampa che le polizze fideiussorie false risultano essere sottoscritte, infatti, dall'ente assicurativo di Dublino, che però non è autorizzato in Italia a stipulare questo tipo di contratti: la conferma è arrivata il 2 aprile anche alla Central Bank of Irland, l'autorità irlandese di vigilanza delle assicurazioni, che ha informato l'istituto italiano come la Chaucer Insurance Company DAC non sia abilitata a emettere polizze fideiussorie nel nostro Paese.

