Corriere dello Sport – Lazio Tavares verso il riscatto anticipato

Corriere:ROMA – Impetuoso, imprendibile, formidabile assistman fino a ottobre. Ma anche i sette infortuni muscolari, l'inaffidabilità fisica, i ko continui nell'ultimo mese e mezzo. Nuno Tavares è tutto questo, un doppio Tavares. Il suo futuro era vincolato all'acquisto in prestito con obbligo di riscatto chiuso con l'Arsenal, legato al 50% delle presenze totali stagionali. Una formula praticamente blindata. La Lazio già nelle scorse settimane aveva deciso di anticipare l'operazione, prevista per fine giugno. La prossima settimana è previsto un contatto finale con i Gunners, si può arrivare alla definizione del trasferimento. A giugno ci sarà una finestra di mercato extra, dall'1 al 10, utile per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club (dal 15 giugno al 13 luglio).

