Camera ardente allo stadio per Graziano Fiorita i funerali il 30 a Copertino

Camera ardente al "Via del Mare" per Graziano Fiorita, laddove, per oltre vent'anni, ha lavorato su muscoli e articolazioni dei tanti calciatori che si sono succeduti nel tempo, per garantirne la forma adeguata, aiutandone anche tanti nel percorso di recupero dagli infortuni.

