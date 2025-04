Lapresse.it - Pesaro, insulti social a Liliana Segre per partecipazione a cerimonia 25 aprile

Un’altra ondata di odiocontro la senatrice a vita, bersagliata didopo aver partecipato alle celebrazioni del 25. A svelare le terribili parole degli haters è stato, in un video su TikTok, Riccardo Bernardi, capogruppo della lista La marcia in più per: “La più nazista di tutte“, “che palle che ha fatto sta vecchia”, “sanguisuga ebrea”, “che il tuo Dio possa riabbracciarti presto”, sono i commenti mostrati nel video.Il sindaco di: “gravissimi a, la città è con lei”“A che punto arriva l’essere umano.è con lei. Definirli bestie sarebbe un insulto per le bestie stesse. Purtroppo esistono persone talmente ignoranti da riuscire a scrivere certe cose che non riesco neppure a definire o a comprendere. Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia.