Fiesole ‘La meccanica dell’amore’ torna in scena | parte la corsa ai biglietti

Fiesole (Firenze), 27 aprile 2025 - Otto recite lo scorso autunno, tutte sold out. E la promessa di rivedersi presto. Alessandro Riccio mantiene l'impegno e torna al Teatro di Fiesole con "La meccanica dell'amore", uno degli spettacoli più amati dell'attore, autore e regista fiorentino. Quattro gli appuntamenti in programma da giovedì 8 a domenica 11 maggio. Al fianco di Alessandro Riccio ci sarà la giovane attrice fiorentina Claudia Allodi, per uno spettacolo che – a dieci anni dal debutto - si presenta con rinnovata attualità, esplorando in modo delicato e divertente lo scontro fra uomo e tecnologia. I biglietti (posti numerati, 23 e 17 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodiFiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.

