Ilgiorno.it - Certificati di disabilità da rivedere: la sperimentazione non funziona (e ottiene l’effetto opposto). Cosa sta succedendo

Brescia – Doveva semplificare l’iter per l’accertamento delle condizioni die conseguente accesso alle prestazioni collegate. Invece, lapartita l’1 gennaio a Brescia e in altre otto province italiane (avviata in fretta, con una formazione praticamente inesistente) sta solo creando difficoltà a utenti e medici di medicina generale. La piattaforma con cui i medici devono inviare all’Inps il certificato medico introduttivo (nuova e unica procedura con cui viene presentata l’istanza di accertamento della condizione di) nonquasi mai, né esiste un tutorial per la compilazione. Un’Odissea quotidiana, come racconta bene Federica Zanotti, medico a Castel Mella. “Per il certificato di una paziente, ho avviato la procedura stamattina (ieri per chi legge, ndr.