Dailymilan.it - Calciomercato Milan, se Alvaro Morata va al Galatasaray arriva Santiago Gimenez. Sennò…

Leggi su Dailymilan.it

In attacco ildelsi muove solo sedirà di sì alSolo così potràre.Perre aildeve prima liberarsi di. Strano ma vero.Perché perre alla richiesta del Feyernoord, circa quaranta milioni di euro, la società di via Aldo Rossi è disposta a rinunciare al capitano della Spagnato ao in estate dopo aver pagato la clausola rescissoria di 13 milioni di euro all’Atletico Madrid. Al di là del rendimento, sotto le aspettative, di(6 reti e due assist tra campionato Champions League e Supercoppa italiana in 1671 minuti giocati), questa operazione di mercato conferma le intenzioni di RedBird di voler rinforzare la squadra di Sergio Conceiçao senza uscire però dai propri parametri di bilancio.