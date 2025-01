Lanotiziagiornale.it - Altro che record di occupati, è boom di cassa integrazione

Ogni volta che il governo deve rivendicare qualche successo, spesso difficile da trovare, non manca mai il riferimento aldi. Per la ministra del Lavoro, Marina Calderone, l’aumento degliè la rappresentazione dei successi delle destre. Ma ciò che non dicono è che le condizioni dei lavoratori continuano a essere critiche e molto precarie, come dimostra il fatto che nel 2024 l’Inps ha autorizzato oltre 507 milioni di ore dialle aziende. Con un aumento addirittura del 20% rispetto al 2023.Aumentano le ore dinel 2024L’Osservatorio Inps sullamostra quindi ildi domande nello scorso anno. A dicembre invece sono state autorizzate 41,35 milioni di ore di, in calo sì dell’8,9% rispetto a novembre ma in aumento addirittura del 41,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.