Vis Un tassello per la difesa decimata | Di Renzo

Un difensore per la Vis, in un momento in cui ce n’è estremo bisogno, alla luce di infortuni e squalifiche. E’ atteso per oggi a Pesaro l’arrivo di Giovanni Di, che il Venezia ha prelevato dal Latina per girarlo in prestito alla società biancorossa. Di, 2002, abruzzese di Guardiagrele, è un difensore centrale di 1,90 che in questa stagione ha totalizzato 21 presenze (18 da titolare), un gol e un assist con la società laziale, nel girone C. A Latina ha militato anche nella scorsa stagione, insieme a Paganini, in precedenza due annate in D al Chieti. A pochi giorni dalla chiusura del mercato (mezzanotte di lunedì) prende sempre più corpo la permanenza di Coppola in biancorosso, il che farebbe felice l’intero ambiente biancorosso. Sul fronte attaccanti, permane invece l’incertezza su Okoro e Molina.