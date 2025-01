Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Venezia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani cercano di consolidare la propria posizione di metà classifica, mentre i lagunari lottano per uscire dalla zona retrocessione.vssi giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15 presso la BluEnergy Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRECon 26 punti i friulani occupano l’undicesimo posto, ma il rendimento è andato calando ultimamente. La squadra di Runjiac, infatti, non vince da cinque giornate durante le quali ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte, queste ultime consecutive. La classifica è comunque ancora buona, visto il margine di sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, ma è meglio non abituarsi troppo.Situazione più complicata per i lagunari, penultimi con con 15 punti e con un ritardo di sei lunghezze dalla salvezza diretta.