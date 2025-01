Puntomagazine.it - Tumori, buone notizie per pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule b

Leggi su Puntomagazine.it

. Polituzumab, Roche: da studi presentati ecco benefici, anche per servizio sanitario nazionaleMilano – Appena un anno fa, l’Agenzia italiana del farmaco approvava l’adozione e la rimborsabilità di polatuzumab, un’innovativa terapia destinata al trattamento in prima linea deiadulti affetti daB, il tipo di cancro aggressivo più comune tra quelli che colpiscono il sistema linfatico.A dodici mesi di distanza, uno studio curato da AdRes Health Economics & Outcome Research e presentato al congresso ISPOR tenutosi a Barcellona in autunno ha misurato l’impatto generato dall’introduzione di questo nuovo approccio terapeutico. I dati sono stati illustrati nel corso di “Brunch&Science”, uno spazio di incontro tra specialisti medici e stampa.