Tennis Mattarella riceve atleti | Anno di grandi successi

Il presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiane difemminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis, per celebrare le vittorie del 2024, complimentandosi con gliazzurri. Assente Jannik Sinner.“E’ stato undi, non è che li celebriamo noi sono stati ampiamente celebrati, con entusiasmo, dai nostri cittadini. Qui sottolineiamo questa stagione straordinaria, la Coppa Davis per il secondoconsecutivo. Ha tre piani quindi la aspettiamo una terza volta, non necessariamente subito. La Davis è poi felicemente accompagnata quest’dalla BJK Cup femminile. Personalmente ho seguito entrambi gli eventi in modo attento e costante, complimenti davvero. Non sono i soli, anche le Olimpiadi lo sono state con l’oro di Errani e Paolini e il bronzo di Musetti.