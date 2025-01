Ilrestodelcarlino.it - Stangata per Calò: tre turni e multa

Mano pesante del giudice sportivo su Giacomosqualificato per tre giornate, con ammenda di 5mila euro, dopo il rosso comminato dall’arbitro Giua nel primo tempo della sfida di sabato contro il Bari. Provvedimento preso con la motivazione "l’avere, al 34’ del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata il volto di un avversario, provocandogli una fuoriuscita di sangue dal sopracciglio". Salta agli occhi la differenza con la squalifica di due giornate inflitta, invece, al pisano Marius Marin pur con motivazioni simili ("a giuoco in svolgimento ma con il pallone non a distanza, colpito con un gomito un avversario"). Probabilmente nella valutazione dell’organo giudicante ha influito la fuoriuscita di sangue, indice di una maggiore violenza del colpo. Il Cesena sta ora valutando se presentare o meno ricorso contro la pesante squalifica che toglierebbe dai giochi il regista ex Cosenza per le trasferte di Catanzaro e Reggio Emilia, oltre che per lo scontro interno contro il Pisa.