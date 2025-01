Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo nella rimessa. Tracce di sangue ovunque

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di, per terra, in alcuni oggetti; un ambiente dove regnano confusione e disordine, testimonianza efficace che lì è avvenuta il 23 dicembre scorso la lite furibonda culminata con la morte di Renzo Paradisi e il grave ferimento della moglie Maria Antonietta Giacomozzi. E’ durato oltre due ore ilnel capannone industriale di Comunanza dove i coniugi Paradisi si appoggiavano, avendo adibito uno spazio ad una sorta di abitazione con un cucinino. Lì, in momenti diversi ma non molto distanti dal punto di vista temporale, è avvenuta l’aggressione da parte di Claudio Funari, in carcere accusato di omicidio premeditato, tentato omicidio premeditato con l’aggravante dei futili motivi, della minorata difesa delle vittime; la magistratura gli contesta anche il tentato incendio, la violenza privata e il danneggiamento.