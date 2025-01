Dilei.it - Sanremo 2025, Joan Thiele canta Eco. Di cosa parla la canzone

Sul palco del Festival diper la prima volta, quest’anno troveremo anche la poetica di. La giovanente, conosciuta dagli amanti del genere indie, ha già ottenuto in discreto successo: ora è pronta per farsi conoscere ancor di più insieme ai Big in gara con la sua Eco. Scopriamo dila suaal “Festival di”Pronta a calcare per la prima volta il palco più ambito della musica italiana,si preannuncia come una delle voci più interessanti di questa 75esima edizione del Festival di.Lante bresciana classe 1992 ha già saputo assaporare grandi riconoscimenti grazie al David di Donatello ottenuto insieme a Elodie per Proiettili,che fa da colonna sonora a Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.