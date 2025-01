Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-MONACO 3-0: ‘Toro’ scatenato, che errori Arnautovic

Voti, top e flop della sfida di San Siro valida per l’ultima giornata della prima fase della Champions League. La tripletta del capitano lancia i nerazzurri agli ottavi di finalesul velluto e qualificazione diretta agli ottavi di Champions League per la squadra di Simone Inzaghi dopo il travolgente 3-0 rifilato al malcapitato.Lautaro Martinez dal dischetto (LaPresse) – Calciomercato.itLautaro Martinez si prende la scena con una tripletta e il pubblico di San Siro gli dedicata una meriatta standing ovation durante la sostituzione con il baby De Pieri, all’esordio con i grandi. Il capitano è assistito dal ‘gemello’ Thuram, con il francesenella prima parte: si procura il rigore del vantaggio e costringe Mawissa al rosso da ultimo uomo.mai in partita, conche nel finale fallisce il sigillo del poker per i padroni di casa.