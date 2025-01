Zon.it - Padula, scoperta necropoli del V-IV secolo a.C.: cantiere sotto sequestro, quattro denunce

Nel corso di un’attività di monitoraggio e tutela del patrimonio culturale, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli sono intervenuti in unedile privato a, dove sono emersi manufatti archeologici di grande valore. L’area, situata nei pressi della Certosa di San Lorenzo, non era mai stata segnalata come sito di interesse archeologico e risultava priva di vincoli culturali.unaanticaDurante gli scavi edili, l’uso di mezzi meccanici ha portato alla distruzione parziale di numerose tombe “alla cappuccina”, rivelando la presenza di unarisalente al V-IVa.C.. Per impedire ulteriori danni, la Procura di Lagonegro ha disposto ilpreventivo dell’area, permettendo così alla Soprintendenza di Salerno di avviare le operazioni di scavo e studio.