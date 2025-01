Ilgiorno.it - Operaio per installare camere sterili in cantiere

Leggi su Ilgiorno.it

Azienda del settore installazionea Monza cerca 1 apprendistaper montaggio e smontaggio diin cantieri situati in provincia di Monza e Milano. L’impegno è full time in trasferta, anche con pernottamento per più giorni. Indispensabil patente B e disponibilità a guidare i mezzi aziendali per raggiungere il, possesso di mezzo proprio per raggiungere la sede di lavoro, buona padronanza nell’utilizzo di cacciaviti, pinze, trapano, avvitatore, senso del dovere e responsabilità, volontà e voglia di imparare, inglese scolastico, buon uso pc. Si offre contratto di apprendistato dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali escluso il viaggio con scopo di inserimento a tempo indeterminato. In caso di trasferta, a carico dell’azienda vitto e alloggio oltre a indennità di trasferta.