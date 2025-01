Anteprima24.it - Nuovo bocciodromo a Salerno, ecco il progetto

Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) hanno presentato questa mattina l’avvio dei lavori per la costruzione deldi, un’opera moderna e innovativa che rappresenta una svolta per la rigenerazione urbana dell’area di Pastena.Questo, parte integrante di un più ampio piano di riqualificazione di via dei Mille, rappresenta un simbolo di inclusione sociale e rinascita comunitaria. Ilsarà non solo una struttura sportiva all’avanguardia, ma anche un centro di riferimento per la comunità, capace di favorire socialità, partecipazione e condivisione. La struttura sarà tra le più grandi della regione, con 4 campi regolamentari di 27,50 x 4 metri progettati per ospitare competizioni nazionali e internazionali.