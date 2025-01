Abruzzo24ore.tv - 'Ndrangheta, sequestro beni per 2 milioni a sorvegliato speciale di Teramo

- Un ingenteda parte dei carabinieri del Comando provinciale di, che hanno messo sotto chiavemobili e immobili per un valore complessivo di quasi duedi euro. L'operazione ha avuto come destinatario un soggettodi origini calabresi, con obbligo di soggiorno nel comune abruzzese, ritenuto vicino a cosche mafiose. I carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti di, emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore facente funzioni Giuseppe Lombardo. Le indagini, condotte con precisione e attenzione, hanno confermato la pericolosità sociale del destinatario dei provvedimenti. Il soggetto in questione era stato più volte coinvolto in operazioni di polizia e processi che ne avevano evidenziato i legami con gruppi mafiosi attivi non solo in Calabria, ma anche in altre regioni italiane, creando una rete di.