Lanazione.it - Natale, già il primo vertice. Obiettivo: allargare i confini. Eventi fino al Corso basso

Cosa bolle nella pentola del? O meglio della Città tra le dieci mète più richieste dal popolo dei vacanzieri? Certo, siamo all’alba della prossima festa, ma quella che verrà, porta con sè una cifra tonda: dieci anni. Compleanno di lusso e come tutti i grandi, segna non solo un traguardo ma sopratutto un nuovo viaggio. Comune e Fondazione InTour stanno lavorando alla regia del grande appuntamento a braccetto con le associazioni del commercio e dell’accoglienza, Confcommercio in testa. Un lavoro di squadra premiato da numeri record: oltre un milione e mezzo di visitatori nei due mesi più scintillanti dell’anno: alberghi pieni e ristoranti a ciclo continuo. E una ricaduta economica importante sull’indotto con effetti benefici perin provincia dove le strutture ricettive hanno tirato il fiato.