Ilgiorno.it - Monza, ecco le nuove ronde: gruppi di vigilanza con scudi e giubbotti antitaglio

Leggi su Ilgiorno.it

– Se le chiami, un po’ si innervosisce. Perché il termine più corretto è, al momento, dopo una breve riflessione, “di”. L’obiettivo di chi li ha ideati e intende proporli è dare una risposta ai cosiddetti “maranza”, a quegli assembramenti di giovani per lo più di origine nordafricana che hanno preso piede ultimamente in centro ae nelle stazioni ferroviarie a suon di aggressioni, piccole rapine, insulti, furti ai danni di coetanei, intimidazioni. Per mettere in atto i buoni propositi, arriveranno dunque degli autenticidi difesa.. non violenti.“Una rete di persone unite e preparate per vigilare, proteggere e segnalare, senza mai sostituirsi alle forze dell’ordine, ma collaborando con esse”, è l’ordine di scuderia. Perfettamente organizzati, addestrati con tattiche paramilitari e di auto-difesa.