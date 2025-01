Esports247.it - Monster Hunter Wilds, il tuo computer lo regge? Ecco i requisiti di sistema del nuovo capolavoro Capcom

L’attesa sta per finire., uno dei titoli più attesi dell’anno, si prepara a fare il suo debutto su PC e console, promettendo di ingigantire ancor di più l’esperienza di gioco rispetto al (mai troppo lontano) World. Ma, come ben sanno i cacciatori più esperti (quelli dei tempi della PSP, per intenderci), ogni missione richiede preparazione, e in questo caso, il primo passo è verificare se ilin vostro possesso è pronto per l’impresa. Con i suoi 140 GB di spazio sull’hard disk e una grafica che punta a stupire più del capitolo precedente, il gioco non farà certo sconti a configurazioni datate e obsolete, ma allo stesso tempo iminimi sembrano accessibili.minimiSe il vostro obiettivo è semplicemente avviare il gioco e giocare a 720p con 30 frame per secondo,cosa serve:–Operativo: Windows 10 o successivo– CPU: Intel Core i5-10600 o Intel Core i3-12100F / AMD Ryzen 5 3600– Memoria: 16 GB di RAM– GPU: NVIDIA GTX 1660 Super (6 GB VRAM) / AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB VRAM)– DirectX: Versione 12– Spazio su disco: 140 GB di spazio disponibile (obbligatoriamente su SSD)Questa configurazione permetterà di esplorare il mondo dinella sua interezza, ma con qualche compromesso visivo.