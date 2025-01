Superguidatv.it - Manuel Bortuzzo (ex Grande Fratello) in piedi, senza sedia a rotelle: “Importante é non arrendersi”

Leggi su Superguidatv.it

In un intervento sui social e asorpresa dei fan,si mostra di nuovo in, dopo il suo debutto alVip registrato sullaVip,sorprende i fan: virali sono le immagini del nuotatore inUna nuova apparizione finita trai trend di discussione, sui social, potrebbe sembrare la realizzazione delsogno di, ma il nuotatore non é tornato a camminare.Ed è il campione paralimpico a fare chiarezza sulla sua attuale condizione fisica, dopo le ultime immagini di sé postate su Instagram con lui innella sua cucina, che accendono la speranza dei fan su una guarigione die la sua ripresa a camminare. Il nuotatore ha conquistato il cuore dei fan rendendo la sua “disabilità” un esempio di “normalità” al debutto in TV da concorrente alVip 6, registrato su unadopo la sparatoria subita per scambio di persona.