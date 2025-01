Ilnapolista.it - Lukaku lo stakanovista: il Napoli ha tre giorni di riposo, lui si allena a casa (Repubblica)

Scrive Repubblica con Marco Azzi:
Non tutti i giocatori hanno staccato la spina, dopo la vittoria di sabato scorso al Maradona contro la Juventus. Romelu Lukaku è rimasto infatti barricato nella sua abitazione di Cuma, dove il bomber belga si è fatto montare una palestra personale e super accessoriata, in cui ha la possibilità di tenersi in forma persino nei momenti di relax. Attrezzi di tutti i tipi: dai pesi alla cyclette e al tapis roulant, con tanto di scritte motivazionali sulle pareti per trovare sempre gli stimoli giusti, che sono necessari a un atleta non più in erba (31 anni compiuti) per mantenersi sempre al passo di compagni di squadra e soprattutto avversari più giovani di lui. Lukaku ha una struttura muscolare imponente e nella sua carriera ha sempre dovuto combattere anche con la bilancia, sapendo di correre più di altri il rischio di finire in sovrappeso.