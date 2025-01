Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: si torna in campo per il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.304-3 Muro Akrari-Sorokaite sulla sbracciata di Cazaute.4-2 Buona guardia a rete di Egonu.3-2 MUROO Kurtagic sulla diagonale di Cosi.2-2 Orro sbatte sul nastro e non riesce a mantenere vivo il rally.2-1 Primo tempo Kurtagic ben giocato.1-1 Primo punto per Cosi, diagonale da posto 2.1-0 Parte il fischione a Sorokaite da posto 4.SET0-1 NESSUN TOCCO A MURO SULL’ATTACCO DI EGONU: check in corso che conferma il vantaggio di, con grande merito dopo un ottimo primo set!TIME OUT24-25 MANI OUT SMARZEK!24-24 Out la sbracciata di Cazaute che rallenta il colpo cercando le mani del muro.24-23 Altra diagonale stretta nei 3 metri di Sorokaite, con muro piazzato.