Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2025 in DIRETTA: Dosso e Coiro lampi azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento ai prossimi eventi di. Buona serata!18.30: Due vittorie per l’Italia nel meeting di, seconda tappa delGold: molto bene Zaynabche si è imposta nei 60 con 7?12 ma con 7?08 in semifinale. Bene anche Eloisache ha vinto un combattuto 800 con 2’01?9918.28: Bella prestazione della olandese Visser che vince con 7?87, secondo posto per la polacca Skrzyszowska con 7?91, terzo posto per Lavin con 7?97. Di Lazzaro quinta in 8?1118.24: Al via le finaliste dei 60 ostacoli donne:1 Luca Kozak (HUN) – 8.142 Anja Luki? (SRB) – 8.063 Nadine Visser (NED) – 7.944 Pia Skrzyszowska (POL) – 8.015 Sarah Lavin (IRL) – 8.016 Reetta Hurske (FIN) – 8.