L’Arezzo Karate 1979 è proiettata verso i mondiali di Taipei

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Obiettivoper. Il nuovo anno della società aretina troverà il proprio fulcro nella partecipazione ai campionati del mondo Master dove Roberto Paglicci avrà la responsabilità di tenere alti i colori delitaliano con l’ambizione di inseguire una medaglia iridata e di dar seguito all’argento vinto agli Europei del 2023. Classe 1969, questo atleta vivrà le emozioni della prima esperienza al mondiale in un momento particolarmente entusiasmante come testimoniato dalle recenti vittorie in Coppa Italia e al Campionato Italiano per Rappresentative Regionali in cui ha dimostrato la tecnica, il carattere e la preparazione per risultare il migliore nei -75kg della categoria MasterC di Kumite - Combattimento. Paglicci continuerà ora il proprio percorso di preparazione con i tecnici delproprio in vista del World Master Games, il più grande evento multisport al mondo in programma nella metropoli asiatica dida sabato 17 a venerdì 30 maggio.