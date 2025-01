Ilgiorno.it - Lacrime per le vittime di mafia: "Giù le mani dai bambini"

"Giù ledai", Cavenago allarga il Giorno della Memoria ai 108 piccoli trucidati dallae offre alla città uno sguardo dall’interno. Oggi, in Municipio arriva una testimone d’eccezione: Graziella Accetta, madre di Claudio Domino, il ragazzino di 11 anni freddato nel 1986 a Palermo con un colpo di pistola in fronte da Cosa Nostra e ancora senza giustizia. Un appuntamento intenso con la donna che gira l’Italia con il marito Antonio e racconta il loro dolore, ma anche la ferita inflitta da uno Stato che non ha ancora trovato gli assassini. "Nella settimana dedicata alla memoria, il nostro pensiero va a queste- spiegano No Mafie Odv-Agende rosse e Comune che hanno organizzato l’evento -. A loro sentiamo il dovere di associare il nome di chi è morto per mano della criminalità organizzata.