La carica del capitano: "Qui solo chi dà una mano"

"Come ha affermato il mister, chi non è felice di stare qua è giusto che prenda un’altra strada sia per se stesso che per la squadra. Deve rimanerechi vuole aiutare il Prato. Comunque, tutti i nuovi che sono arrivati si stanno dimostrando degli splendidi ragazzi e il gruppo è coeso". Parola di Lorenzo Remedi, che si accoda a quanto dichiarato dal tecnico Marco Mariotti dopo lo 0-0 contro il Sasso Marconi. Frasi che l’allenatore biancazzurro, a detta del, ha pronunciato in primis perre la squadra. "Siamo consapevoli che avremmo potuto fare qualcosa in più. Le parole del mister, con il quale ci siamo confrontati anche prima dell’allenamento sicuramente devono provocare una reazione di orgoglio e motivare il gruppo. Da quando è iniziato l’anno nuovo, nei primi tempi tendiamo a concedere qualcosa di troppo agli avversari.