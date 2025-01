Ilfattoquotidiano.it - Il sindacato vince una prima battaglia contro Montblanc: ritirato il ricorso per vietare manifestazioni vicino al negozio di Firenze

ritira ild’urgenza peral propriodi. L’azienda aveva chiesto al tribunale di proibirle in un raggio di 500 metri dalla boutique dopo che ilSudd Cobas ne aveva organizzate alcune nei mesi scorsi davanti alle vetrine delnel centro storico. La richiesta era stata avanzata giustificandola con la volontà di “tutelare la sicurezza di dipendenti e clienti”.Va avanti invece la querela – che era stata presentata contestualmente – nei confronti della stessa sigla sindacale “ritenendo false e lesive le affermazioni” in merito alla risoluzione del contratto con Z Production, azienda dell’hinterland fiorentino che per anni ha prodotto borse per il noto marchio e finita nel mirino dei Cobas per le condizioni lavorative dei dipendenti con turni di 12 ore al giorno con salari di appena 3 euro l’ora.