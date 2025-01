Lanazione.it - Il Rally Terra Valle del Tevere si avvia verso l’accensione dei motori

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Ildelsidei. Si respira grande fermento intorno alla manifestazione organizzata da Scuderia Etruria SCRL ed in programma sabato 15 e domenica 16 febbraio.di qualità, quella pronta ad elevarsi come banco di prova per gli amanti delle strade “bianche”, fondo che deciderà le sorti dell’appuntamento inaugurale del Campionato ItalianoStorico lanciando il guanto di sfida anche alle vetture moderne dopo un anno di assenza dal panoramastico nazionale. La gara, oltre alle prove speciali sviluppate in provincia di Arezzo – coinvolgerà Sansepolcro, Anghiari e Civitella in Val di Chiana. Entusiasta dell’esperienza, quella legata alla sua vittoria assoluta nell’edizione 2023, il pluricampione italiano Andrea Crugnola: “prove bellissime, molto varie come conformazione della strada e morfologia.