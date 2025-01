Lettera43.it - I 10 tennisti italiani più famosi prima di Sinner

Il tennis sta vivendo negli ultimi anni una grande espansione in Italia. Sempre più uomini, donne e bambini si sono avvicinati a questo sport grazie soprattutto alla fama ogni giorno maggiore di Jannik. Il numero uno del circuito ATP è fresco vincitore del suo secondo Australian Open consecutivo e ha tenuto incollati milioni di telespettatori davanti alla tv durante la finale in cui ha vinto il suo terzo Slam. Madiil tennis italiano ha avuto altri protagonisti in grado di appassionare intere generazioni, nonni, figli e nipoti.I 10piùdiNicola PietrangeliNicola Pietrangeli al Roland Garros (Getty Images).Tra i 10piùdinon può non esserci Nicola Pietrangeli. Nato l’11 settembre 1933, è stato l’italiano più vincente di sempre, con 44 tornei vinti e 21 finali perse.