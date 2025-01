Oasport.it - Hockey ghiaccio: il Cortina è campione d’Italia! Battuto il Renon anche in gara -2

Dopo aver vinto-1 all’extratime,vince-2 delle finali scudetto contro ilaggiudicandosi il titolo tricolore di questa annata.Uno 0-3 netto, concretizzatosi dopo lo 0-0 del primo terzo di, grazie alla vena realizzativa di Lehtonen, autore di tutti i gol del match, capace di sfruttare il gran lavoro dei compagni per realizzare due volte in situazione di power play e poi di chiudere la contesa a pochi minuti dalla fine.Perarriva il 18esimo titolo tricolore della sua storia, il secondo in tre anni, e la rivincita sul titolo perso l’anno scorso. Due i giocatori scelti come “Man of the match”: Waltteri Lehtonen, appunto per la sua tripletta, e Hayden Hawkey, che chiude la saracinesca. Di seguito il tabellino del match.28/01/2025 20:30 Arena Ritten – Palazzetto 30×60 –/Ritten (BZ)Rittner Buam SkyAlps vs SGHafro0:3 (0:0, 0:2, 0:1)Gol: 31:21 W.