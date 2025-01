Nerdpool.it - Ghost Rider farà il suo debutto nel MCU? Ecco quando potrebbe accadere.

Secondo le ultime indiscrezioni, i Marvel Studios hanno grandi piani per, e sembra che il nuovo Spirito della Vendetta del Marvel Cinematic Universeil suonel prossimo grande film evento del, Avengers: Doomsday.Un’introduzione in grande stileSecondo Nexus Point News’ Apocalyptic Horseman, che ha rivelato numerose notizie importanti negli ultimi mesi,il suo“in grande stile” in Avengers: Doomsday. Non è ancora chiaro quale incarnazione del personaggio vedremo – Johnny Blaze, Danny Ketch o Robbie Reyes – ma sembra che una nuova versione dell’eroe dalla testa infuocata sia in arrivo.I see a lot of talk aboutand yeah it’s actually happening. No idea about a solo project or Midnight Sons or whichit is but the plan is to introduce him in a big role in Doomsday pic.