Tarantinitime.it - Fra i primi in Italia per l’utilizzo dei fondi PNRR. Comune di Taranto esempio virtuoso

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIldisi distingue come uno dei più virtuosi inperdeidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Classificandosi al sedicesimo posto a livello nazionale e al secondo posto in Puglia, il capoluogo ionico ha dimostrato in maniera evidente il proprio impegno nella gestione e nell’impiego efficace delle risorse disponibili. Ma non solo. II dato provinciale aggregato pone in risalto che nel Tarantino per la realizzazione delle opere previste dalle varie Missioni sono stati intercettati quasi 490 milioni di euro, un importo che fa piazzare la Provincia al 15esimo posto della classifica generalena. Tornando alla sola città di, in totale, sono stati investiti quasi 350 milioni di euro, di cui la stragrande maggioranza è destinata alla realizzazione della rete Bus Rapid Transit (BRT), il progetto che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel concetto di mobilità urbana nella “città dei due mari”, offrendo un sistema di trasporto pubblico rapido, efficiente e sostenibile.