Fiorentina arriva il nuovo Haaland | 20 milioni e veste il viola

scatenata sul mercato:ilil: 20il– SerieanewsIl recente trionfo contro la Lazio è stato una boccata d’aria fresca per la, che dopo un periodo difficile – solo 2 punti nelle precedenti 4 giornate – ha finalmente ritrovato il successo in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla Champions League.Con i 36 punti in classifica, isi trovano al momento al sesto posto, ma con ambizioni europee che non sono affatto lontane. La vittoria contro la Lazio, sebbene arrivi dopo un periodo non esaltante, è un segnale chiaro di quanto la squadra di Raffaele Palladino sia ancora in grado di competere ad alti livelli.L’inerzia positiva potrebbe fare da spinta per il resto della stagione, ma il club si sta già preparando a gennaio per affrontare la seconda parte di stagione con una rosa più completa e in grado di sostenere la lotta per la qualificazione in Champions League.