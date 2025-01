Lettera43.it - Emis Killa indagato nell’inchiesta Ultrà a Milano: a Sanremo però ci sarà

dalla procura diper associazione a delinquere. La notizia arriva a pochi giorni dal suo debutto al Festival di2025, dove comunque potrà partecipare per cantare il suo brano Demoni. Il rapper è coinvolto“Doppia Curva” della Direzione distrettuale antimafia suglidi, che il 30 settembre 2024 ha portato a 19 arresti tra i vertici del tifo organizzato. Quella mattina, la Polizia aveva perquisito la sua casa di Vimercate, nel milanese, dove aveva scoperto un piccolo arsenale con sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Abbastanza per spingere il questore Bruno Megale a firmare nei confronti del cantante un Daspo di tre anni che gli proibirà di assistere alle partite di calcio.avrebbe assistito al pestaggio di uno steward a San Siroin tribuna a San Siro (Getty Images).