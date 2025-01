Lettera43.it - Egitto, confermata la condanna a Giacomo Passeri: 25 anni di prigione

, 32enne pescarese residente a Londra, è statoto in appello a 25di carcere inper traffico internazionale di droga. Arrestato nell’agosto 2023 durante una vacanza,è detenuto nel centro di correzione e riabilitazione di Badr, a nord del Cairo, da un anno e mezzo. Le accuse riguardano il possesso e la distribuzione di sostanze stupefacenti e il presunto coinvolgimento in una rete locale di spaccio. La famiglia, invece, ha sempre sostenuto che l’uomo avesse con sé solo una piccola quantità di marijuana destinata all’uso personale.Le lettere didal carcere tra minacce e torture inflitte dagli agentiIn diverse lettere inviate ai familiari,ha descritto le condizioni disumane della detenzione, raccontando di essere stato «torturato» e rinchiuso in celle invivibili, tra «feci, urine, scarafaggi» e «manette talmente strette da non far più scorrere il sangue nelle dita».