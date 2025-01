Movieplayer.it - Dune 3: Denis Villeneuve svela altri dettagli: "Sarà la fine della storia di Paul Atreides"

Leggi su Movieplayer.it

Il terzo capitolosaga fantascientifica adatterà il secondo romanzo di Frank Herbert, ovvero Messia diha annunciato che la lavorazione di3 è già iniziata e ha aggiunto che i tempi di lavorazione del sequel verranno anticipati.ha diretto e co-sceneggiato- Parte Due, entrambi ben accolti dalla critica e dal pubblico. L'ultimo capitolo è stato anche un successo al botteghino incassando più di 700 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato il film di maggior incasso del 2024 fino a quando non è stato superato da Inside Out 2. Il regista aveva precedentemente confermato il suo coinvolgimento in3, che adatterà il romanzo .