Romadailynews.it - Cultura: a Roma protocollo d’intesa Unindustria e fondazione Film commission per sviluppo

Leggi su Romadailynews.it

die del Lazio hanno sottoscritto oggi unche segna l’avvio di una collaborazione strutturata tra gli enti di riferimento del settore audiovisivo e le imprese di maggior rilievo per tutta la filiera della regione. E’ quanto si legge in una nota. Uno degli obiettivi principali dele’ quello di portare anel prossimo novembre la tappa degli Emmy awards, uno degli eventi a maggior risonanza mediatica per le produzioni televisive realizzate al di fuori degli Stati uniti. Per realizzare questo importante traguardo, l’accordo prevede infatti la creazione di una cabina di regia dedicata. Inoltre l’accordo firmato oggi prevede l’attivazione di percorsi formativi finalizzati allodelle imprese, il supporto all’internazionalizzazione e ai bandi specifici per il settore.