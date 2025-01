Gamberorosso.it - “Crollo dei consumi di vino? Non mi pare”. Lollobrigida nega gli effetti del nuovo Codice della Strada

Leggi su Gamberorosso.it

«Non mici sia stato questo tracollo deidi, anzi.». Parola del ministro dell’Agricoltura Francescoche, al margine del Consiglio Agrifish di Bruxelles, dà la sua versione dei fatti suldi Salvini, dopo le tante critiche ricevute da ristoratori e produttori di. Un commento atteso, quello del titolare dell’Agricoltura che, però, sembra ignorare o minimizzare i racconti fatti, in queste settimane, dai ristoratori di tutta Italia.smentisce i ristoratori italiani«Dal punto di vistaristorazione i dati così allarmistici che venivano diffusi non corrispondono alla realtà. Basta chiedere ad oggi al mondoristorazione eproduzione di vini, non ci sono stati cambiamenti così significativi come all'inizio sembrava».