Controllo numerico. Corso per imparare

Ultimi posti disponibili per iloperatore macchine acon partenza prevista a febbraio presso il Centro di formazione “Sandro Pertini“ di Seregno di Afol Monza e Brianza, l’Agenzia che si occupa di formazione, orientamento e lavoro. Sessanta ore pera eseguire l’attrezzaggio di macchine utensili a cnc, controllare le fasi di lavorazione della macchina a cnc, effettuare la manutenzione ordinaria di macchine utensili a. Requisiti d’accesso: conoscenza del disegno meccanico. Ilsi terrà due volte alla settimana con frequenza serale dalle 19 alle 22, in presenza. Le lezioni, divise a moduli, prevedono teoria su tecnologia dei metalli, elementi di tecnologia meccanica, normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici, elementi di disegno meccanico, elementi di elettromeccanica, caratteristiche degli attrezzi ed utensili meccanici macchine utensili a, processi di lavorazione meccanici.