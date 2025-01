Juventusnews24.com - Condò critico: «Non si capisce ancora questo di Thiago Motta. La differenza con le altre big è questa»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Paolo, giornalista, ha parlato così nel pre-partita di Juve Benfica: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulle scelte diPaoloha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juve Benfica, match valido per l’ultima giornata di Champions League. Le parole del giornalista sulle scelte di:PAROLE – «Non sidise non abbiatrovato la formazione della Juventus, adisquadre come l’Inter, oppure se sia proprio costitutivocambio continuo di gente per non dare punti di riferimento agli avversari, ma non lo dai neanche ai tuoi giocatori»Leggi su Juventusnews24.com