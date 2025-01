Sololaroma.it - Classifica finale Serie A, le previsioni: come si piazza la Roma

Leggi su Sololaroma.it

La stagione 2024-2025 dellaA si preannunciauna delle più combattute degli ultimi anni. Il report del CIES, osservatorio sul calcio, conferma le percezioni di tifosi e addetti ai lavori: tutto sarà deciso sul filo di lana. In ottica Scudetto, sarà una lotta a due tra Napoli e Inter, che si daranno battaglia fino alla fine staccando le inseguitrici di almeno dieci punti. L’ultimo report vede la squadra di Simone Inzaghi più pronta e lanciata verso il primo posto, con una media punti leggermente superiore a quella di Antonio Conte (88,72 a 88,70).silaNella corsa Champions, l’Atalanta ha già praticamente un posto riservato, mentre Lazio e Juventus dovrebbero spuntarla su Milan e Bologna. Sempre che l’Italia riesca a conservare lo slot extra per il quinto posto nella massima competizione europea, con sesta e settima in Europa League.