Camerieri, operai e verniciatori

Le offerte di lavoro dagli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it 3. Ristorante pizzeria in zona collinare a Spezia cerca 3, di cui uno tutto l’anno e 2 per la stagione. Richiesta conoscenza di base della lingua inglese e autonomia negli spostamenti. Disponibilità a lavorare weekend e festivi. Almeno per un cameriere richiesta esperienza. Tempo determinato part time in orario serale. Offerta 57831. 4. Società di verniciatura imbarcazioni da diporto cerca 4o apprendisti per operazioni di carteggiatura, stuccatura delle superfici imbarcazioni. Richieste esperienza, età preferibilmente non superiore ai 40 anni, disponibilità a lavorare nei weekend e a trasferte. Tempo determinato trasformabile.