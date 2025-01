Dailymilan.it - Calciomercato Milan, servono urgentemente rinforzi: l’attacco è una priorità: da Gimenez a Torres

Ildeldi oggi si muove intorno alche è diventata una: da. Ecco chi piace a Ibra.La brutta sconfitta rimediata contro la Juventus ha reso ancor più chiaro un concetto: questo, se vuole quantomeno provare ad agguantare il quarto posto, necessita di un mercato invernale possente, quasi come se fosse estivo. L’attaccante è la: un’urgenza che sottolinea, ancora una volta, tutti gli errori commessi questa estate in fase di pianificazione tecnica della squadra. I nomi? Sfumato Rashford, ecco Joao Felix e, urgenza attacco: i nomi sul taccuino delL’obiettivo principale è rinforzare il reparto offensivo, un’esigenza impellente per garantire competitività sia in campionato che in Europa. La società sta vagliando diverse soluzioni per accrescere il potenziale del, pensando soprattutto ad un prestito con diritto di riscatto, per ottimizzare il budget a disposizione e per rinviare la spesa.