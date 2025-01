Ilrestodelcarlino.it - "Avevo già 14 anni . Quel giorno mio padre iniziò a raccontare"

A Cento, per ildella Memoria, è intervenuto l’ex deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, lui che figlio di un deportato ebreo ha potuto ascoltare dalla voce delle atrocità vissute nei campi di concentramento di Auschwitz e Buchenwald. "Dobbiamo avere il coraggio di estrarre delle lezioni dalla Shoah – ha aperto l’onorevole – servono per capire perché è successo e fare in modo che non si ripeta". Una storia di dolore. "Da bambino guardavo il suo corpo che portava segni, facevo tante domande – è il racconto – solo più tardi seppi che i segni che aveva sulla coscia erano stati fatti dai compagni che gli avevano inciso la gamba per soccorrerlo a causa di un’infezione causata dai maltrattamenti. Aveva anche un alluce mozzato, gli era caduta sopra una traversina dei treni dov’era stato messo a lavorare.