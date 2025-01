Quotidiano.net - Alessandro Michele debutta nell’alta moda di Valentino

Parigi, 29 gennaio 2025 – L’attesa è finita, il debutto c’è stato. Fulminante, suggestivo, avvolgente, strepitosamente forte, infinito e poetico. Un turbine di sorprese al primo defilè diper la maison, la sua prima volta nell’haute couture che finora non aveva mai fatto e nemmeno conosciuto nei suoi misteriosi segreti di atelier. Dal buio di un teatro immaginario ricostruito in una grande sala della Bourse di Parigi, sotto un sipario ridondante sul quale scorrono nomi e nomi di liste e di pensieri ordinati e disordinati, eccelsi e poveri, arcaici e futuribili, come fossero annunci sull’autostrada ecco 48 modelli che avanzano solenni e poi alla fine danzano come in un sabba fashion, in un mix di modelle di ogni colore ed età, un palcoscenico di vita e di lavoro certosino delle sarte artiste dell’atelier di Piazza Mignanelli che sono state le vere protagoniste coi vestiti e il loro genio paziente.