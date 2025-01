Oasport.it - A che ora partono Peterlini e le azzurre nello slalom di Schladming: n. di pettorale, programma esatto, tv

Nove italiane prenderanno parte allofemminile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella località francese andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali di Saalbach, si preannuncia grande spettacolo per questo evento in notturna a sedici giorni di distanza dall’ultima uscita tra i pali stretti. L’appuntamento è per giovedì 30 gennaio, prima manche alle ore 17.00 e seconda manche alle ore 20.00.Le italiane si presenteranno al cancelletto di partenza per ben figurare e ottenere il miglior risultato possibile nella specialità in cui il Bel Paese sta facendo più fatica. Martina, Marta Rossetti e Lara Della Mea sono le più accreditate, ma proveranno a emergere anche Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Francesca Carolli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.